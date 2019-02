450 euro voor goede doel voor kansarme kinderen Koen Baten

18 februari 2019

De vriendengroep van tennisclub Chiwawa in Berlare organiseerde in de zaal van de tennisclub een evenement voor het goede doel. Er werden stoofvlees met frietjes gemaakt voor de aanwezigen. De opbrengst van de avond ging naar Klim-Op, het huiswerkbegeleidingsproject van het OCMW van Berlare. Schepen Gunther Cooreman mocht hiervoor een cheque van 450 euro in ontvangst nemen.

Het project helpt vrijwillige kansarme kinderen en zorgt voor begeleiding bij het maken van huiswerk en het herhalen van hun lessen. Het geld zal onder meer gebruikt worden voor een uitstap met de kinderen.