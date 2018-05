42 kunstenaars verenigd in Berlaars Salon 02 mei 2018

Het Berlaars Salon is gisteren geopend in het Kasteel van Berlare. "Dit jaar nemen 42 kunstenaars deel aan het project", zegt schepen van Cultuur, Carine Meyers (Open Vld). Nog de hele maand zijn hun werken op zaterdag- en zondagnamiddag te zien in het kasteel, het kasteelpark en de gebouwen rond het kasteel. Eén van hen is Gaby Coucquyt die tijdens de opening ook de tijd nam om werken van collega's te bekijken. "Het werk dat ik koos om hier te exposeren heet 'Betonstop'." Gaby is etser. "Op een licht ironische manier breng ik een ode aan de blabla in de wereld, iets waar ik best wel van hou." Zijn kunstwerk toont hoge appartementsgebouwen met op het dak een boerderij en beestjes. Verder zijn ook werken van een aantal vaste waarden te vinden, maar evengoed jonge nieuwkomers, waaronder de 14-jarige Nynke Van Malderen. (KDBB)