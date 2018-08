42 jongeren gooien hun lijntje uit tijdens jaarlijkse viswedstrijd Katrijn De Bleser

03 augustus 2018

18u00 1 Berlare De Waterfeesten werden vrijdag geopend met de jaarlijkse viswedstrijd voor de jeugd. In totaal wierpen 42 jonge vissers hun lijntje uit.

"We zagen iets minder deelnemers dan gewoonlijk, maar dat heeft wellicht te maken met de hitte", zegt organisator Peggy de Bruyne. "De steun die we dit jaar kregen van lokale handelaars en horeca is echter extra groot. Dat geeft ons ook extra moed om de viswedstrijd te blijven organiseren."

Bij de deelnemers ook de 12-jarige Lennert Van Tichelt. "Ik nam de voorbije jaren ook al deel aan deze wedstrijd, en ik won al mooie prijzen", aldus de jongeman. "Vissen zit in de familie. Mijn vader, grootvader en overgrootvader visten ook al." Zijn vader was dan ook van de partij om enkele tips te geven en te helpen waar nodig.