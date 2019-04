320 eters voor spaghettiavond judoclub Kumiuchi Geert De Rycke

04 april 2019

Judoclub Kumiuchi Berlare-Donkmeer mocht 320 bezoekers ontvangen tijdens hun jaarlijkse spaghettiavond.Het bestuur en de leden van judoclub Kumiuchi Berlare-Donkmeer waren druk in de weer om de jaarlijkse spaghettiavond in goede banen te leiden. Maar liefst 320 judoka’s, ouders en sympathisanten kwamen langs in de Festivalhal van Berlare om te proeven van de spaghetti. Ook wie geen fan is van spaghetti mocht erbij zijn, zij kregen parmaham met meloen voorgeschoteld. Om nadien samen te genieten van een dessertje. De opbrengst van de spaghettiavond gaat uiteraard naar de judoclub zelf, om de werking van de club te garanderen. Al deden ze dit jaar maar al te graag hun duit in het zakje voor het goede doel. De helft van de opbrengst van de tombola werd geschonken aan Think Pink, de vzw die wetenschappelijk onderzoek financiert dat de meest voorkomende kanker bij vrouwen bestrijdt. Meer info over de club vind je op www.judoclubberlare.be.