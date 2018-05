3.500 wielertoeristen present op 'Greg Van Avermaet Classic', renner zelf moet passen 02 mei 2018

02u33 0 Berlare Bijna 3.500 wielertoeristen hebben gisteren deelgenomen aan de Greg Van Avermaet Classic. In het wiel van Greg Van Avermaet rijden zat er niet in, de renner had andere verplichtingen.

De Cycling Heroes Tour van Golazo bundelt de favoriete parcours van vijf wielerkampioenen. Gisteren konden wielerfans het trainingsparcours van Greg Van Avermaet langs zijn favoriete trainingsplekjes fietsen. Beginnen kon aan het Donkmeer in Berlare, de vaste start van Van Avermaet en de andere Parelvissers, voor een tocht richting de Vlaamse Ardennen. Vorig jaar was Greg Van Avermaet er zelf bij en ook dit jaar was dat het plan. Maar gisteren was er geen Van Avermaet te bespeuren.





"We kregen gisteren (maandag, red.) pas bericht dat hij er niet bij zou zijn", zegt Lies Dobbels van Peloton, de organisatie van de Classic. "Greg heeft sponsorverplichtingen in Engeland. De fanclub van Van Avermaet is wel van de partij. Toch is er een mooie opkomst. Veel deelnemers wachtten tot vandaag om zich in te schrijven. Het mooie weer leverde extra volk op."





Enkele fans reageerden teleurgesteld. "We komen in de eerste plaats om te fietsen, maar natuurlijk keken we ernaar uit om in het wiel van Greg te rijden. We vinden het jammer dat hij er niet bij is en dat we dat pas zo laat weten", klinkt het. Andere deelnemers laten het niet aan hun hart komen. "Zou Greg hier aanwezig zijn? Dat wisten we niet eens", lachen Michael en Thijs uit Gent. "Wij spraken hier af omdat het lang geleden is dat we elkaar gezien hadden." (KDBB)