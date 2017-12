246.000 subsidies minder voor Boerenkrijgpark 02u26 0

Onafhankelijk gemeenteraadslid Piet Vandoolaeghe in Berlare vreest een gat in de begroting door het mislopen van subsidies voor Boerenkrijgpark in Overmere en het kasteel in Berlare. "Voor het park dalen de subsidies van 316.000 euro naar 70.000 euro, dat is een verlies van 246.000 euro", aldus Vandoolaeghe. "Ook rond het kasteel bestaan er wellicht problemen. Het bedrag voor de renovatie staat al minstens zeven jaar op hetzelfde peil, namelijk 2,1 miljoen euro, maar intussen zijn de prijzen van sommige grondstoffen wel gestegen en daar houdt men geen rekening mee", klinkt het. Volgens Vandoolaeghe moet het bedrag flink opgetrokken worden. "Het is nog af te wachten hoe het subsidiedossier voor het kasteel zal verlopen, maar als er hetzelfde gebeurt zoals met het Boerenkrijgpark, komen er onweerswolken boven de budgettering en dan vraag ik me af of er nog een jaarrekening kan opgemaakt worden", besluit Vandoolaeghe. (KBD)