24 uur lopen voor jongetje met hersentumor ACTIE LEVERT IN TOTAAL BIJNA 8.000 EURO OP KOEN MOREAU

05 maart 2018

02u30 0 Berlare Zeven sportievelingen hebben het voorbije weekend een loopband 24 uur onafgebroken aan het rollen gehouden in café Komdalier in Erpe-Mere. Daarmee zamelden ze geld in voor Robbe (5) en zijn familie uit Berlare. "Dat is het enige dat we kunnen doen tijdens Robbe's herstel van een snelgroeiende hersentumor." De actie leverde bijna 2.000 euro op voor Kom Op Tegen Kanker, voor Robbe werd 6.000 euro ingezameld.

Toen een collega van Inovim uit Hofstade eind vorig jaar op het werk vertelde dat bij haar zoontje een hersentumor was gevonden, besloot Nico Meerpoel uit Erpe-Mere meteen zijn duit in het zakje te doen. "Onze goeie vriend Tom Burms plande een fietsmarathon van 24 uur om geld in te zamelen voor zijn deelname aan de '1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker' en geïnspireerd door zijn plan sloten we ons met een gelijkaardige sponsoractie voor Robbe aan."





Vrijdagavond om 20 uur was het zo ver. Tom kroop op zijn koersfiets om 24 uur te fietsen en gelijktijdig werd de loopband geactiveerd waarna Nico Meerpoel, Eline Steenhout, Michiel Van Impe, Wesley Sterlin, Stijn Blanken, Tom De Jaeger en Bjorn Van Den Berghe volgens een beurtrol afwisselend telkens een uur aan het lopen gingen.





251,4 kilometer gelopen

"We zijn gewoon om te lopen en namen al deel aan marathons, maar 24 uur lopen is toch iets anders", vertelden ze tussen het lopen door. Ondanks de rustpauzes die zij hadden, kwam van slapen niet veel in huis. "Ik ben even naar huis gegaan, maar kon de slaap niet vatten", vertelt Nico. "In mijn gedachten was ik steeds bij de lopers en Robbe." Het knaapje zelf bleef afwezig. "Hij is momenteel te zwak door de kuren en eet bijna niets."





Het doel om 240 kilometer te lopen, leek zaterdagmiddag even nipt te worden, maar dankzij enkele serieuze krachtinspanningen eindigden de lopers uiteindelijk op 251,4 kilometer of een gemiddelde van 36 kilometer per persoon. "We voelen het serieus in onze spieren, maar weten waarom we het deden", lieten ze na een emotioneel einde optekenen.





6.000 euro voor Robbe

Dat gebeurde voor een bomvol café waarin ook cafébaas Tim Vandendooren 24 uur onafgebroken als dj de actie ondersteunde. "Het is een enorm succes geweest en we zijn heel blij met het resultaat", klonk het moe, maar tevreden. De mama van de kleine Robbe kon het slotmoment niet bijwonen. "Jammer genoeg lukte dat niet, maar ik ben iedereen enorm dankbaar. Al die familie, vrienden, collega's en vele mensen die ons niet kennen. Heel hard bedankt voor al jullie steun, medeleven en om er te zijn voor ons", reageerde zij ontroerd. Met een kans op genezing van 70 à 80 procent is de strijd van Robbe nog niet gestreden. "We hebben nog een lange weg te gaan, maar we hopen én geloven erin. Om het op z'n Nico's te zeggen: Alles komt goed", besluit de mama hoopvol.





De fietsactie leverde 1.750 euro op voor Kom Op Tegen Kanker. Voor Robbe werd 6.000 euro ingezameld.





