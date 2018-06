224 oldtimermotoren trekken langs Donkmeer 21 juni 2018

Een mobiel museum van 224 oldtimer motorfietsen vertrekt zaterdag aan het Donkmeer voor BOM's Veteranentour. De Berlaarse Oldtimer Motoren (BOM) organiseert elk jaar een trip naar Houffalize. "Een mooie gelegenheid om onze pronkstukken eens aan het publiek te tonen", zegt Antoine Adam van BOM. BOM's Veteranentour is intussen al aan zijn negende editie toe. "224 oldtimer motorfietsen van bouwjaar 1925 tot 1960 schreven zich in voor de rit van zo'n 700 kilometer. De motorfietsen hebben allemaal een cc van minimum vijftig en maximum 1.200. Dankzij een trouw team van vijftig helpers en begeleiders kan dit mobiel museum vlot en veilig de baan op. Oude motoren vertonen immers sneller al eens een mankement." Wie de oldtimers wil bewonderen, kan zaterdag vanaf 7 uur of zondag vanaf 16.30 uur een kijkje nemen aan de Festivalhal. (KDBB)