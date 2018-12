130 senioren aanwezig op infosessie rond inbraakpreventie Koen Baten

05 december 2018

De seniorenraad en dienst Vrije Tijd in Berlare hebben een succesvolle info- en ontspanningsnamiddag georganiseerd. In totaal waren er 130 senioren aanwezig in cultureel centrum De Stroming. Daar werd een infosessie gegeven rond inbraakpreventie en veilig wonen door de lokale politie.

Na de infosessie was er koffie en gebak met een streepje muziek. Herman en Robin brachten ontspannende Nederlandstalige muziek, maar ook Vlaamse klassiekers, waardoor er soms zelf eens een polonaise aan te pas kwam.