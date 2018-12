10-jarige Berre van Praet haalt 1.500 euro op voor warmste week Jongeman doet het nadat zijn vader vier jaar geleden plots overleed voor de vzw missing you Koen Baten

17 december 2018

Berre van Praet (10) uit Berlare heeft naar aanleiding van de warmste week een hele actie opgestart waarbij hij zijn knuffels veilde, tekeningen maakte en snoepzakjes verkocht voor het goede doel. Hiermee haalde hij een zeer mooi bedrag op, maar vooral de reden waarom hij het doet is hartverwarmend. Hij steunt er de vzw ‘missing you’ mee en helpt zo kinderen die ook een familielid of iemand dierbaar verloren zijn om op kamp te gaan. “Zelf is het te emotioneel voor mij, maar ik wil wel de andere kinderen helpen door geld in te zamelen", aldus Berre.

Het is nu al vier jaar geleden intussen dat de papa van Berre overleed aan een hersenbloeding, het ging allemaal bijzonder snel, en de klap was zeer zwaar voor de familie. Zijn moeder en Berre gingen drie jaar geleden voor het eerst naar de warmste week in de Schorre in Boom, en daar kwam hij op het idee om ook een actie te doen voor het goede doel. “Dat jaar was ik te laat, maar vorig jaar had ik al mijn oude knuffels verzameld en deze geveild", vertelt Berre. De jongeman haalde toen al een mooi bedrag op voor het goede doel, en wou het dit jaar overdoen.

“Ik had nog enkele knuffels liggen, en maakte samen met mijn mama ook tekeningen en snoepzakjes om te verkopen", klinkt het. Berre zelf wist voor welk goed doel hij geld wou doneren, en doet dat dit jaar opnieuw “Ik koos specifiek voor de vzw missing you, die kinderen opvangt die een familielid hebben verloren", klinkt het. “De kinderen kunnen dan op kamp gaan en een leuke tijd beleven en zo even alles vergeten", klinkt het. Berre zelf gaat niet naar de kampen, omdat het voor hem emotioneel te zwaar is en hij liever niet over de feiten praat. “Het maakt hem wel sterk dat hij andere kinderen hiermee wel kan helpen, en dat is voor hem de emotionele steun, om te weten dat hij niet alleen staat", vult zijn mama Ilse Schatteman aan.

Zelf praat ik niet graag over de gebeurtenissen en zijn de kampen te emotioneel, maar ik haal er kracht uit dat ik andere kinderen kan helpen Berre Van Praet

De verkoop ging meteen als een trein. Tekeningen van Fortnite gingen bijzonder snel de deur uit. “Ik heb zelf een tekening verkocht aan 35 euro van Fortnite, het is een echte hype en dat werkte blijkbaar wel. Ik was echt enorm geschrokken dat het zo goed ging, en wil iedereen daarvoor ook bedanken", zegt Berre. “Uiteindelijk hebben we 1.500 euro ingezameld voor de vzw. Een super mooi bedrag dat ik ter plaatse in de Schorre ga afgeven", klinkt het. De jongeman hoopt dat hij dan ook zijn verhaal kan doen op de radio en uitleggen waarom hij dat geld inzamelde.

Zijn mama stond hem bij deze actie bij, maar de ideeën kwamen wel alleen van haar zoon. “Het was heel vermoeiend, maar het is prachtig om te zien hoe hij zich zo inzet voor het goede doel", aldus Ilse. Deze zaterdag doet hij ook nog mee aan de Warmathon. “Zo kunnen we ook nog een klein steentje bijdragen, en zal ik waarschijnlijk vijf kilometer lopen", klinkt het. “Of ik volgend jaar een nieuwe actie starten weet ik op dit moment nog niet, maar hoogstwaarschijnlijk gebeurt dit wel", aldus Berre.