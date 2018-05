"Willen sterk progressief blok vormen" GROEN, SP.A EN ONAFHANKELIJKEN TREKKEN IN KARTEL NAAR VERKIEZINGEN KATRIJN DE BLESER

19 mei 2018

02u33 0 Berlare Sp.a, Groen en enkele onafhankelijken trekken in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het kartel wil één sterk progressief blok vormen. Groen Berlare wordt daarmee na twaalf jaar nieuw leven ingeblazen.

Cindy Roelandt, voorzitter van sp.a Berlare, ondertekende samen met Stefaan Vermeulen van het pas opgerichte Groen Berlare de kartelovereenkomst. "We doen dat hier aan het Donkmeer, het kruispunt van de drie deelgemeenten. Bovendien is het Donkmeer een prachtige natuurschat die we willen overdragen aan de volgende generaties", zegt Roelandt. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Van Malderen (sp.a) en Björn Rzoska (Groen), fractieleider in het Vlaams parlement, ondertekenden de overeenkomst.





Groen Berlare

Twee legislaturen geleden was er ook al sprake van een kartel sp.a/Groen. Maar die samenwerking stopte en de voorbije twaalf jaar was er geen afdeling van Groen meer in Berlare. Tot Stefaan Vermeulen (40) op het toneel kwam. Oorspronkelijk afkomstig uit Lokeren, intussen al zeven jaar inwoner van Berlare. "Ik ben al enkele jaren lid van Groen nationaal. Toen ik met Inge Moens en Jan Van Hee van sp.a aan de praat geraakte, kwam ook politiek al eens te pas en vandaag is Groen Berlare geboren. Klaar om samen met sp.a naar de verkiezingen te trekken. Ik woon hier graag, maar sommige accenten moeten anders gelegd worden. Ik denk maar aan de horeca rond het Donkmeer die wegkwijnt of plaats maakt voor dure appartementsgebouwen die enkel de happy few kan betalen. Ook het vele vrachtverkeer in de drie dorpskernen is een werkpunt."





Of het kartel de ambitie heeft om de huidige meerderheid van de troon te stoten? "We relativeren, we kennen de situatie in onze gemeente", zegt Inge Moens (sp.a). "Maar we zijn er wel van overtuigd dat er in Berlare een publiek is met een links-progressief gedachtegoed. Op lokale platformen merken we dat er heel wat ontevredenheid is bij de inwoners, sommige inwoners zijn misnoegd om wat er vandaag allemaal gebeurt in de gemeente en om wat er beslist wordt."





Plaatsen nog niet verdeeld

Welke sp.a'ers en leden van Groen waar een plekje zullen krijgen op de lijst tijdens de volgende verkiezingen, is nog niet bekend. Wel zullen ook enkele onafhankelijken de lijst vervoegen. "Dat zijn mensen die zich niet aansluiten bij sp.a of Groen maar wel samen met ons vooruit willen. We kunnen gerust zeggen dat het zwaargewichten zijn met internationale uitstraling, maar meer daarover binnenkort", zegt Jan Van Hee (sp.a). "De plaatsen op de lijst zijn nog niet verdeeld. Eerst een gezamenlijk programma uitstippelen en dan zien we wel. De postjes zijn ondergeschikt aan de verandering die we teweeg willen brengen. Is het niet vanuit de meerderheid, dan wel vanuit de oppositie."