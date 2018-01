"Voelen ons opgelicht door Proximus" KOPPEL KRIJGT AL ACHT MAANDEN AANMANINGEN VOOR 'OPENSTAANDE' FACTUUR KOEN BATEN

02u49 4 Geert De Rycke Kenny en Tania krijgen al acht maanden aanmaningen van Proximus. Berlare Kenny Stevens en Tania Van De Wiele voelen zich opgelicht door Proximus. Al meer dan acht maanden zijn er problemen met hun telecomfacturen. Hiervoor hebben ze al honderden telefoons achter de rug, maar een oplossing is er nog altijd niet. "De ombudsdienst heeft al meermaals gezegd dat de fout bij hen ligt en dat ze het zullen rechttrekken, maar na acht maanden wachten we nog steeds", aldus Tania en Kenny.

De problemen begonnen in mei vorig jaar. Drie maanden voordien hadden Kenny en Tania reclame gezien over een aankoop van een gsm voor negen euro en een bijhorend abonnement. Het koppel besloot in te gaan op het aanbod en kocht meteen drie nieuwe toestellen. De eerste maanden gebeurde de betaling via automatische domiciliëring, maar het koppel vroeg om daarna gewoon te kunnen overschrijven. "Zo hadden we een beter zicht op onze facturen. De eerste maanden ging alles goed, maar toen ik hen verwittigde dat ik een factuur iets later zou betalen, ging het de volgende maand mis", vertelt Tania. De rekening werd betaald, maar een maand later werd er 15 euro extra aangerekend als herinnering aan de vorige factuur.





Gsm's afgesloten

"Wij hebben daarop een telefoontje gepleegd naar de klantendienst van Proximus. Daar werd ons gezegd dat ze een fout hadden gemaakt en dat we de herinnering van 15 euro niet moesten betalen", aldus Tania. Toch bleven de aanmaningen komen. Na meer dan vijftig keer contact te hebben opgenomen met de klantendienst, is er na acht maanden nog steeds geen oplossing. "Het ging zelfs zo ver dat in oktober onze gsm's plots werden afgesloten en we niet meer konden bellen. Na een telefoon met de vaste lijn kregen we twee van de drie abonnementen weer opgestart, maar Proximus had het lef om ons ook daarvoor kosten aan te rekenen", klinkt het.





Een maand later kregen Tania en Kenny een factuur van meer dan 100 euro in de bus "Dit is zo frustrerend, we weten echt niet meer wat we moeten doen. Deze week kregen we opnieuw te horen dat ze het problemen zouden oplossen, dus we leven op hoop. We voelen ons opgelicht, maar zitten nog zeker een jaar vast aan dit contract. Na afloop zeggen we ons abonnement onmiddellijk op, zoveel is duidelijk", klinkt het.





Probleem onderzocht

Woordvoerder Jan Margot van Proximus stelt dat hij niet op de hoogte is van het probleem. "Het is de eerste keer dat ik dit hoor. We moeten natuurlijk bekijken wat er aan de hand is, en hopen snel een oplossing te vinden", aldus Margot.