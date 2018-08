'The Story of Neil Diamond' in CC Stroming Katrijn De Bleser

22 augustus 2018

Vzw Such A Night organiseert een tweede voorstelling van 'Hello Again - The Story of Neil Diamond'. De eerste was in een mum van tijd uitverkocht.

Vzw Such A Night staat erom bekend gerenommeerde internationale shows naar Berlare te brengen. Dit najaar brengen ze een eerbetoon aan Neil Diamond. "Met meer dan 130 miljoen verkochte albums behoort Neil Diamond tot de wereldtop", klinkt het bij Such A Night vzw. "Dit jaar ontving hij nog de Lifetime Achievement Award voor zijn vijftigjarige carrière."

'Hello Again - The Story of Neil Diamond' is van Britse makelij. Het stemtimbre van zanger Brooklyn Creed lijkt griezelig hard op dat van Diamond. Samen met een cast topmuzikanten brengt hij de grootste klassiekers live. Evocatieve beelden en verhalen versterken de magie van de show.

In oktober komen ze naar Berlare. De show van 6 oktober was in geen tijd uitverkocht, daarom komt er ook een voorstelling op 7 oktober in cc Stroming. Tickets kosten 20 euro en zijn te koop via 0477/35.98.79 of www.suchanight.be.