't Zicht aan 't Meer in 't nieuw "De Paraplukes zijn al vier generaties in dezelfde familie" Katrijn De Bleser

20 augustus 2018

Het bekende 't Zicht aan 't Meer krijgt binnenkort een ander uitzicht. De drank- en eetbar wordt gelijk gemaakt met de grond en er komt een nieuwbouw. "De naam verandert in 't Weiken. Iedereen kent het hier al zo sinds mensenheugenis", zegt Joeri De Coster, achterkleinzoon van de eerste uitbater.

Al vier generaties is 't Zicht aan 't Meer in handen van dezelfde familie. De meeste mensen kennen de plek achteraan in de Brielstraat beter als 'de paraplukes' door de kakofonie aan parasols op het terras. Of als 't Weiken, als verwijzing naar hoe het allemaal begon. "Het was mijn grootvader die ermee begon", weet Annie Van Landschoot (58). "Hij was boer en hier was toen een wei waar koeien liepen. Het moet eind jaren vijftig geweest zijn toen hij voor het eerst een bussel stro verhuurde. Het erf van mijn grootouders was aan de Donklaan. Mensen kwamen daar een bussel stro huren om hier op de weide te komen genieten van de zon en het Donkmeer."

Vijf frank voor een Export

Even later werd er een klein, houten kotje neergepoot waar drank verkocht werd. "Op één van de eerste foto's staat te lezen dat er Export verkocht werd, aan 5 Belgische Frank", zegt Annie. In 1981 nam Elza Buyle, moeder van Annie, de zaak over. "Ze had een winkel in voeding aan de Donklaan en dit nam ze erbij als extraatje. In 1984 nam mijn man Luc De Coster 't Zicht aan 't Meer over en ik nam de winkel van mijn moeder over. Na mijn uren was ik hier dan ook paraat", zegt Annie.

Sinds vier jaar is het aan zoon Joeri (36). Intussen groeide 't Zicht aan 't Meer uit tot een goed draaiende zaak. De enige zaak aan de oevers van het Donkmeer waar mensen hun eigen picknick nog mogen meebrengen. In de selfservice bar worden dranken, ijsjes en kleine snacks verkocht. "Mijn vader heeft hier altijd kleine instandhoudingswerken uitgevoerd, maar nu was het tijd voor iets nieuw. Op 14 oktober sluiten we de deuren voor de winter en dan beginnen de werken", zegt Joeri. "De kakofonie aan verschillende kleuren en formaten van parasols houden we gewoon. Iedereen kent de zaak zo, het is een vertrouwd zicht langs het meer geworden."

Mooie herinneringen en veel romances

De zaak heeft daarmee al een rijke geschiedenis. "We hebben hier enkel mooie herinneringen aan", zegt Annie die al sinds haar jeugd al haar zomers daar doorbrengt. "Hier gebeurt elke dag wel iets. We zagen al romances ontstaan tussen jobstudenten. Bovendien hebben we hier jobstudenten die inmiddels al lang geen student meer zijn, ze blijven terugkomen als flexi-jobber. Iedereen is hier graag", zegt Joeri.

Komende winter worden de bouwwerken uitgevoerd achter de parasolletjes om vanaf half maart opnieuw de deuren te openen voor het toeristisch seizoen. Vanaf dan onder de naam 't Weiken. "Iedereen uit de buurt noemt het hier toch al zo, 't Zicht aan 't Meer wordt zelden nog gebruikt. Zo wordt het voor iedereen eenvoudiger, praktischer en aangenamer", aldus Joeri.