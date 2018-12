't Meziek organiseert jaarlijks nieuwjaarsconcert Koen Baten

16 december 2018

11u18 0

Op 5 januari geeft 't Meziek Berlare 2004 opnieuw een nieuwjaarsconcert. Dit jaar zal onder meer Udo aanwezig zijn onder begeleiding van ‘t Meziek en enkele nummers brengen. De band is zeer tevreden dat zij hem hebben kunnen strikken.

Naast het optreden van Udo zal ook het instaporkest een aantal nummers brengen. Ook het voltallige harmonieorkest brengt samen hun werk. Op 5 januari zal er ook een ‘gastdirigent’ aanwezig zijn. Het concert gaat door in het cultureel centrum de stroming in Berlare en start om 20.00 uur. Er zijn nog steeds tickets bereikbaar. Deze kosten 15 euro, voor kinderen onder de 12 jaar betaal je 8 euro. Tickets zijn te verkrijgen via cultuur.reserveren@berlare.be of via 052 43 25 50. Wie na 29 december nog tickets wil bestellen kan dit enkel nog via de webshop van de gemeente Berlare op https://webshopberlare.recreatex.be/