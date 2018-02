"Onze actie? Niets in vergelijking met wat Robbe doormaakt" VRIENDENGROEP WIL 24 UUR FIETSEN EN LOPEN TEGEN KANKER KOEN MOREAU

08 februari 2018

02u42 0 Berlare Een snelgroeiende hersentumor in het hoofdje van de vijfjarige Robbe is de inspiratie achter de solidaire actie van acht sportievelingen. "Omdat ik niet aan de zijlijn wou staan, spraken we met onze vrienden af om al lopend aan te knopen bij de '24 uur fietsen tegen kanker'-actie van Tom Burms in maart", vertelt Nico Meerpoel.

Begin december stond de wereld stil voor de ouders van de vijfjarige Robbe uit Berlare. De pijn in de nek, waarover het knaapje al een poos klaagde, bleek veroorzaakt door een snelgroeiende hersentumor. Nadat op een CT-scan een massa in het hoofd van Robbe werd gezien en een MRI-scan in het UZ van Jette de ergste nachtmerrie deed uitkomen, volgde meteen een spoedoperatie. De hersenstam bleek niet aangetast. "En dat is heel goed nieuws. Dokters geven Robbe 70 à 80 procent kans om de ziekte te overwinnen." Toch staat het knaapje en zijn familie nog een heel zware periode te wachten. Intensieve kinesitherapie moet helpen om zijn verloren vaardigheden te herwinnen, maar ingrijpender zijn de bestralingen en chemokuren die nog maanden zullen duren.





Steentje bijdragen

Werkmakker Nico Meerpoel van Inovim uit Hofstade wil samen met zeven vrienden een steentje bijdragen. "Daarom sluiten we ons al lopend aan bij de sportieve uitdaging van Tom Burms." Die wil vanaf vrijdagavond 2 maart vanaf 20 uur in café Komdalier aan het Stationsplein van Burst quasi 24 uur onafgebroken fietsen. "Door mensen naast mij te laten meefietsen voor 15 euro per halfuur wil ik voldoende inzamelen om voor mijn tweede deelname aan de '1000 km voor Kom Op Tegen Kanker' opnieuw 5.000 euro startgeld bij elkaar te krijgen", vertelt hij. De lopers willen met hun uitdaging fondsen inzamelen voor de medische kosten van Robbe. "De financiële impact van kanker en de behandeling is immens. Daarom laten wij ons sponsoren voor 10 euro per kilometer." De acht vrienden willen samen in 24 uur 240 kilometer - of 30 kilometer per deelnemer - afleggen. Een actie die de ouders van Robbe hartverwarmend noemen. "De talrijke reacties van mensen die ons en ons jongetje helemaal niet kennen, zijn overweldigend. De uitdaging die de lopers uitgaan is allesbehalve evident." Nico minimaliseert. "Wat wij doen is niets in vergelijking met wat Robbe en zijn familie meemaken", stelt hij. Wie wil meefietsen met Tom kan dat laten weten via burms24h@hotmail.com. Kaarten voor het lopen zijn te koop bij de deelnemers en in café Komdalier. Storten kan eveneens op BE83 8538 8663 6515 met als mededeling 'Robbe'.





