"Niet enkel zondag is hier wat te beleven" DONKSE DONDERDAG MOET HORECA ROND MEER EXTRA LEVEN INBLAZEN KATRIJN DE BLESER

27 juni 2018

02u26 0 Berlare 'Donkse Donderdagen' moeten een hele zomer lang voor vertier zorgen langs de terrasjes van de Donkse horeca. "Inwoners een gezellige terrasjesavond bezorgen en de horeca extra leven inblazen."

Donderdag 5 juli mag TNT Crew de spits afbijten tijdens de allereerste editie van de Donkse Donderdagen. De adembenemende trampoline-act TNT Crew werd bekend na hun deelname aan Belgium's Got Talent in 2016. "En zo hebben we nog een reeks grote en kleinere acts op het programma. Elke donderdag in juli en augustus plannen we een Donkse Donderdag, dat worden gezellige avonden met animatie op en rond de terrasjes aan het Donkmeer", zegt schepen van Toerisme, Steven Vandersnickt (Open Vld). "Deze donderdagen worden absoluut niet de grootste evenementen. Maar ze bieden wel dat leuke extraatje waarvoor je ook in de week met plezier eens naar het Donkmeer afzakt."





Niet enkel zondag

Op die manier moeten niet enkel inwoners van Berlare en van de omliggende gemeenten en toeristen een leuke zomeravond beleven, ook voor de lokale horeca moeten deze avonden een meerwaarde zijn. "Op die manier willen we nog meer volk naar de terrasjes rond het Donkmeer lokken. Zo willen we de horeca extra leven inblazen. We tonen dat hier niet enkel op zondag wat te beleven is maar evengoed op een zomerse donderdagavond", zegt schepen van Lokale Economie, An Van Driessche (Open Vld). "We stelden een leuke variatie aan acts samen, helemaal gratis en perfect combineerbaar met een hapje en een drankje op één van de terrasjes."





Behalve de trampoline-act staat er een optreden met de grootste hits uit de jaren veertig, vijftig en zestig met Along Comes Mary op het programma, een circusact van Cirque Moustache, luchtacrobatie met Staal, kindertheater, goochelacts, comedy met '2 Schuune Tuupe' Koen Dewulf en Kurt Burgelman, een avondje orkestmuziek met Sh's Udenhout en een vuurspuwer tijdens de show van Fiammifero. Behalve de hoofdacts, wordt er ook steeds randanimatie voorzien dat van terras naar terras gaat om de jong en oud te animeren.





Telkens andere locatie

De locatie van de verschillende acts zal steeds verschillend zijn. "Zowel aan de bootjes als op het Kapelleplein, de parking Donkmeer en op de picknickweide aan het einde van de Brielstraat zal wat te zien zijn. Elke week zorgen we elders voor animo. Bovendien zijn er ook enkele acts die, naast de randanimatie, zich ook steeds verplaatsen van terras naar terras", zegt Vandersnickt.





Bezoekers van de Donkse Donderdagen worden uitgedaagd om leuke foto's van hun gezellige terrasjesavond op het net te zwieren en daarbij de hashtag #DonkseDonderdagen te vermelden. Het volledige programma is te verkrijgen op het toeristisch infokantoor aan het Donkmeer of via de Facebookpagina van Dienst Toerisme Berlare.