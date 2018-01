"Links of rechts? Beste beslissing telt" NANCY LANCEERT PARTIJ 'OBU VOORUIT' KOEN BATEN

26 januari 2018

02u50 0 Berlare Nancy Vercammen, voormalig voorzitter bij sp.a, lanceert haar nieuwe politieke partij: OBU Vooruit. Niets uitzonderlijks, ware het niet dat de partij zich los van alle ideologie wil profileren als alternatief voor de traditionele krachten. "Links of rechts, de beste beslissing telt", aldus Vercammen.

Nancy Vercammen uit Overmere wil bij de komende gemeenteraadsverkiezingen met haar eigen partij 'OBU Vooruit' een belangrijke rol spelen bij het komende bestuur. De vrouw is erg geëngageerd om er iets moois van te maken. "Na 12 jaar de meerderheid doorbreken is nooit een slechte zaak. Het is goed om af en toe een nieuwe wind te laten waaien, maar dan wel op een positieve manier, zonder kritiek te spuien op andere partijen", vertelt Nancy.





Toekomst

Het idee om een eigen partij op te starten begon al een jaar geleden bij Nancy, die een politiek verleden heeft bij sp.a. Er werden al voorbereidingen getroffen om de partij op te richten en nu is Nancy klaar om er tegenaan te gaan. "OBU Vooruit staat voor Berlare en haar deelgemeenten; Overmere, Berlare en Uitbergen. Alle drie zijn ze voor mij even belangrijk ", zegt Nancy. Met haar partij wil de vrouw positief naar de toekomst kijken, zonder dat ze hierbij aan banden wordt gelegd door een ideologie van de traditionele partijen. "Ik mis een visie op lange termijn voor heel wat punten. Ik wil kijken wat het beste is om onze streek op de kaart te zetten. De ene keer kunnen de beslissingen meer links zijn, de andere keer meer rechts of in het centrum. De beste beslissing telt", klinkt het.





Nancy heeft nu een enquête gelanceerd die in februari zal afgerond worden. Op basis daarvan zullen de belangrijkste zaken naar voor geschoven worden als partijpunten.





Positief

"Het is ook de bedoeling dat iedereen die dit wil mee kan werken aan ons programma. Het belangrijkste is wel dat alles positief gebeurt. Ik heb geen nood aan iemand die kritiek geeft op de andere partijen. Ik hoop dat we een mooie ploeg kunnen vormen met het onafhankelijke en het neutrale als troef voor de partij", aldus Nancy.





Over het resultaat van de verkiezingen in oktober kan de vrouw natuurlijk nog niets voorspellen. Wel is ze van mening dat het ontwrichten van de meerderheid niet slecht zou zijn. "Ik hou wel van de uitdaging en ben er helemaal klaar voor, maar het is natuurlijk de kiezer die beslist.Ik zal mijn uiterste best doen een mooi resultaat neer te zetten", besluit Nancy.