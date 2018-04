"Klaar om nieuw verhaal te schrijven" STIJN EN JOERI BLAZEN 'DE ZONNEVALLEI' OP NIEUWDONK WEER LEVEN IN KOEN BATEN

03 april 2018

02u35 0 Berlare De nieuwe uitbaters van De Zonnevallei aan de Nieuwdonk in Berlare hebben een eerste geslaagd openingsweekend achter de rug. Met een volledig nieuw concept en een nieuw ingericht loungeterras willen Stijn Lambrecht en Joeri Walraed de Nieuwdonk een nieuw elan geven.

Het paasweekend was voor de Nieuwdonk meteen ook een vuurdoop voor De Zonnevallei. De nieuwe uitbaters namen het etablissement begin dit jaar over en besloten om alles een nieuwe start te geven. Zowel binnen als buiten werd het grondig aangepakt, klaar om aan het nieuwe seizoen te beginnen met een geheel nieuw concept.





"Het belangrijkste voor ons is dat we een totaalconcept willen aanbieden. We mikken op gourmet burgers en shareplates op de tafels. Geen eenvoudige hamburger zoals bij Quick of andere ketens, wel echt Iers rundsvlees, met verse producten aangeleverd. Tegelijk willen we ook een goede mix behouden van kwaliteit met betaalbare prijzen. We zijn klaar om hier een mooi verhaal te schrijven", zeggen Joeri en Stijn.





Een vijftal shareplates moeten voor kleine versnaperingen zorgen aan tafel. "We zijn begonnen met vijf gerechtjes, maar dit aanbod kan in de toekomst zeker nog uitgebreid worden. We houden hierbij ook rekening met seizoensgebonden groenten en gerechten. De bedoeling is om hiermee te spelen en het aan te passen. Onze kokkin Nadia krijgt hier ook vrij spel in en mag haar input zeker geven", klinkt het.





Aangelegde tuin

Naast de menukaart werd ook de feestzaal grondig opgesmukt met een nieuwe verflaag en een aangelegde tuin buiten. "De bedoeling is om onze feestzaal ook in gebruik te stellen voor bedrijfsevenementen, communiefeesten, trouwfeesten, vergaderingen, alles is mogelijk. In de zomer kan het feest zelfs gedeeltelijk buiten doorgaan in de tuin", klinkt het.





Onderuitzakken na wandeling

De eerste reacties op het openingsweekend waren alvast laaiend enthousiast.





"De mensen reageerden heel positief en gaven leuke reacties. Ook dit is voor ons heel belangrijk."





Het terras buiten werd daarom omgevormd tot een grote loungeruimte waar je lekker onderuit kan zakken na een wandeling. De ruimte werd volledig opengetrokken en er zijn ook stoelen geplaatst die naar het strand en het water gericht zijn.





"Het is de bedoeling dat onze gasten hier helemaal tot rust kunnen komen. Wij hopen uiteraard in de toekomst onszelf nog te verbeteren en blijvend heruit te vinden, maar het avontuur kan voor ons alvast niet meer stuk", besluiten de uitbaters.





Wie meer info wil over De Zonnevallei en de mogelijkheden kan mailen op info@dezonnevallei.be