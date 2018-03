"Kijk uit naar mijn debuut in de Primavera" GIJS VAN HOECKE START MORGEN IN MILAAN-SAN REMO ERIK VANDEWEYER

17 maart 2018

02u25 0 Berlare Vandaag staat Gijs Van Hoecke voor de eerste keer in zijn carrière aan de start van Milaan-San Remo. De voorbije dagen kon hij ter plaatse ervaren dat de Primavera leeft in de laars van Europa. Tirreno Adriatico was de laatste voorbereidingskoers op de eerste topklassieker op Italiaanse bodem.

Wielrennen

Een parkoersverkenning zat er voor Gijs Van Hoecke de voorbije dagen niet in. "Tot dinsdag was ik aan de slag in Tirreno Adriatico. Nadien heb ik rustig de benen losgereden. Een zware verkenning behoorde sowieso al niet tot de mogelijkheden. Bovendien bleven we wel in Italië met de ploeg, maar de finale ligt ver van het hotel. Op de computer heb ik wel de beelden van de laatste editie bekeken, zodat ik kan inschatten wat er mij te wachten zal staan. In een wedstrijd over driehonderd kilometer weet iedereen dat je onderweg geen trap te veel mag geven. Op het einde komt de Poggio. Op zich is die niet zwaar, maar na zo'n lange koers is het wel een kuitenbijter."





Gijs Van Hoecke leeft naar de Primavera toe.





"Ik kijk uit naar mijn debuut. Van alle klassiekers is Milaan-San Remo de minst Vlaamse. Er zijn geen kasseien, de afstand is veel langer en de lentezon is vaak van de partij. Voor deze editie wordt echter zeker in de voormiddag regen voorspeld. Als we de voorbije dagen in Italië trainden, konden we vaststellen dat Milaan-San Remo leeft bij de Italianen. Enkel over het voetbal wordt nog meer gesproken (lacht). Wie mijn favorieten zijn? Ik zal niemand verbazen als ik Sagan en Kwiatkowski naar voor schuif. Wie Tirreno Adriatico goed is doorgekomen, zal hoog scoren."





Dat laatste kan een probleem zijn voor Gijs Van Hoecke. "In Tirreno Adriatico kreeg ik plots last aan de knie. Achteraf bleek dat mijn zadel was gebroken en wat doorgezakt was. Het zorgde ervoor dat ik een andere positie moest aannemen op de fiets. Dat zorgde dan weer voor een overbelasting. Het is geen ernstig letsel, mijn voorjaar komt er niet door in het gedrang. Het is alleen jammer dat ik in Tirreno Adriatico niet heb kunnen koersen op de manier die ik wou. Dit weekend hoop ik Van Poppel wel van dienst te kunnen zijn. Hij start als onze kopman."