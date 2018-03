"Hoger loon, minder verantwoordelijkheid" INKANTELING OCMW EN GEMEENTE OOGST KRITIEK KATRIJN DE BLESER

23 maart 2018

02u49 0 Berlare De huidige secretarissen van het OCMW en de gemeente zullen meer gaan verdienen nu beide in elkaar opgaan. "Ongehoord. De inkanteling van gemeente en OCMW is er net om te besparen", vindt raadslid Piet Vandoolaeghe.

Alle gemeenten maken vandaag werk van de zogenaamde inkanteling van het OCMW in de gemeente. Dat wil zeggen dat beide diensten samen gaan werken met één secretaris aan het hoofd. Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) heeft als doel om zo kostenbesparend te werken voor beide bestuursniveaus. Tijdens de gemeenteraad van februari werd beslist dat Hilde Van Der Jeugt, huidig OCMW-secretaris, de nieuwe secretaris wordt. De huidige secretaris van de gemeente, Bob Pieters, wordt adjunct-secretaris.





"De nieuwe gemeentesecretarissen zullen dertig procent meer gaan verdienen dan vandaag, dat werd zo voorzien in het decreet. De adjunct-secretaris moet minder verdienen dan de secretaris. Die kan dus gewoon zijn wedde behouden. Maar in Berlare werd geopteerd om ook die wedde te laten stijgen, terwijl die net minder verantwoordelijkheden krijgt", zegt onafhankelijk raadslid Piet Vandoolaeghe. "De wedde van de adjunct zal stijgen met vijftien procent. De adjunct-secretaris krijgt minder verantwoordelijkheden en zal 88 procent van het loon van de secretaris verdienen."





Vandoolaeghe vindt het niet kunnen dat er aan de top cadeau's worden uitgedeeld met belastingsgeld. "Op de groendienst weten ze niet waar eerst te beginnen en ook op de kinderopvang viel er heel wat personeel. Maar aan de top van de piramide wordt zomaar extra loon toegekend." Volgens waarnemend burgemeester Steven Vandersnickt (Open Vld) ligt de loonsverhoging in Berlare lager dan in andere gemeenten. "We zijn in de eerste plaats blij dat we zo snel tot een consensus konden komen, zonder veel discussie. Onze gemeente is daardoor helemaal klaar om de uitdaging van de inkanteling van het OCMW in de gemeente mogelijk te maken. In heel Vlaanderen zijn er slechts negen andere gemeenten waar ook al tot een consensus gekomen is. In zeven daarvan is er voor de adjunct een hogere loonsverhoging voorzien dan in Berlare. We zijn dus niet de enigen die erkennen dat de inkanteling van OCMW in gemeente een niet geringe taak is. Het gaat tenslotte om een integratieopdracht van twee organisaties, goed voor zo'n 270 medewerkers samen, met elk hun organisatiecultuur. Zo'n traject vraagt een duidelijke, gefaseerde en weloverwogen aanpak, bovenop de dagdagelijkse werking van het gemeente- en OCMW-bedrijf", zegt Vandersnickt.