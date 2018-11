“Dieren in nood helpen om ze daarna een nieuwe en leuke thuis te bezorgen” Drie vriendinnen zetten schouders onder initiatief ‘Dierenhulp Berlare’ Koen Baten

30 november 2018

17u22 0 Berlare Xena, Scrolan en Janis, drie vriendinnen uit Berlare, hebben samen dierenhulp Berlare opgericht, om alle dieren in nood op te vangen en zelf te verzorgen. Van straatkatten tot zieke dieren, elk beestje is welkom bij de drie vrouwen, die hen een leuke nieuwe thuis geven. “We vonden dat er in de nabije regio geen initiatieven waren om dieren op te vangen, dus zijn we er zelf één begonnen”, zegt Xena Jacobs.

De vereniging bestaat intussen al officieel sinds augustus, maar de drie jonge vrouwen hebben in de toekomst nog heel wat plannen met ‘dierenhulp Berlare'. Ze vangen zieke dieren, straatkatten en andere dieren op bij hun thuis en geven ze de nodige zorgen. “Elk dier is welkom bij ons: eenden, konijnen, wat dan ook. Wij zullen ons best doen om alle dieren weer gezond te maken en ze daarna een nieuwe thuis te geven", klinkt het.

Het initiatief kwam er omdat er in de wijde regio rond Berlare bijna geen opvangplaatsen voor dieren zijn. “We zijn nu al heel even bezig en merken dat die vraag er nochtans wel is. Onze vereniging begint nu echt goed te werken en dat is leuk", zegt Xena. “Er zijn heel veel dieren die in nood zijn, die hebben vaak niet de kans om een goede verzorging te krijgen en dat is wat wij wel aanbieden. Hier in de buurt was er echt niets, maar wij hopen dit gat een beetje te kunnen opvullen”, klinkt het.

De diertjes worden verzorgd en helemaal opgelapt, waarna ze de kans krijgen om bij een nieuwe eigenaar terecht te komen en een nieuwe thuis te vinden. “We rekenen hiervoor niets speciaal, enkel de kosten van een castratie, of andere verzorgingen rekenen we door aan de nieuwe eigenaars.” Daarna zijn ze de eigenaar van het beestje, maar de drie dames volgen de situatie in het begin wel nog op de voet. “We houden de eerste weken altijd contact om zeker te zijn dat de dieren ook goed terechtkomen en verzorgd worden."

Vrijwilligers

Het trio werkt soms ook samen met Wheels for Animals uit Berlare, een organisatie die zich eveneens inzet voor dieren. Momenteel houden de drie vrouwen de dieren nog gewoon bij hun thuis, maar in de toekomst is het wel de bedoeling dat ze een eigen ruimte vinden om hun initiatief verder uit te bouwen. “We zijn ook aan het kijken om te veranderen naar een VZW. We doen het nu met drie, maar er zijn ook een pak vrijwilligers die ons komen helpen en die zijn absoluut welkom, want het loopt als een trein. In het begin hadden we maar een paar dieren, maar intussen worden het er steeds meer”, klinkt het.

Inwoners die interesse hebben om een diertje bij hun in huis te nemen, kunnen terecht via hun Facebookpagina. Een website hebben ze nog niet, maar die is wel in opbouw. Voor meer informatie kan je terecht op hun pagina via dierenhulp Berlare FV.