'De Zonnevallei' organiseert reuzebarbecue Koen Baten

26 juli 2018

13u42 1

Cafetaria 'De Zonnevallei' aan de Nieuwdonk in Berlare organiseert dit weekend, op 28 en 29 juli, een grote barbecue voor alle aanwezigen. Ze starten telkens om 12 uur 's middags. Er is zowel een menu voor de kinderen als voor volwassen. Voor de kinderen betaal je 8 euro voor een grote worst, volwassenen betalen 18 euro voor een kalkoenbrochet, biefstuk en ribbetjes. Bij de barbecue wordt er ook een saladebuffet verzien. De barbecue loopt door zolang de voorraad strekt en iedereen is welkom.