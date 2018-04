'Curieus' plant bezoek aan Provinciehuis en Provincieraad 10 april 2018

Overmere





Curieus Berlare-Overmere en Uitbergen plant een bezoek aan het Provinciehuis en de Provincieraad in Gent. Daar zullen ze kennismaken met de functie en de werking van de Provincieraad. De uitleg zal gegeven worden door de voorzitster, Greet De Troyer. De bedoeling is om zo een beter idee te krijgen wat hun bevoegdheden zijn, ook omdat er in 2019 heel wat staat te veranderen. Het bezoek aan Gent gaat door op woensdag 18 april. Het vertrek is gepland om 18 uur in Berlare. Je kan ook rechtstreeks naar de Gouvernementstraat in Gent gaan. Deelname is gratis, maar je moet wel op voorhand inschrijven. Geïnteresseerden kunnen mailen naar jkvanhee@gmail.com of bellen op het nummer 0486 18 88 24. (KBD)