'CultuurStart' is opvolger van Berlare Cultoert Katrijn De Bleser

29 augustus 2018

15u37 0

Tijdens het eerste weekend van september gaat het cultureel seizoen van start. Met 'CultuurStart' zorgen de cultuurdienst van Berlare en cultureel centrum Stroming zondag voor een opvolger voor 'Berlare Cultoert'. Maar eerst is er 't Einde van de Zomer op zaterdag 1 september.

"Twee zomerse evenementen die succes kenden in het verleden worden nu gebundeld. Het muziekfestival 't Einde van de zomer en de seizoensopener van cc Stroming gaan allebei volgend weekend door", zegt cultuurconsulent Leen De Greve. Beide activiteiten gaan door in het kasteelpark in het centrum van Berlare. Op zaterdag 1 september vanaf 16 uur zijn er muziekoptredens van Sisters on Sofa, O Bain Marie, Booty Call, Chez Kit en Den draad. Zondag 2 september om 14 uur begint CultuurStart. Die namiddag staat er theater op kinderniveau gepland, er is een doe-parcours, een blotevoetenpad, een boekenspel en er zijn workshops. Meer info over beide evenementen is te verkrijgen in cc Stroming: 052/43.25.50.