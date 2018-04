Zeemanskoor Het Gaffeltuig in Slootjenshoeve 06 april 2018

Vanavond (vrijdag 6 april) om 19.30 uur treedt in de Slootjeshoeve aan de Smidstraat 319 in Berlaar het Zeemanskoor 'Het Gaffeltuig' op. "Voor het eerst in ons 22-jarig bestaan staat er een uit de kluiten gewassen zeemanskoor op ons podium. We zagen die mannen bezig en ze zijn onweerstaanbaar", zeggen de organisatoren Johan Van Nuffel en Fons Van de Putte. Reserveren: 0475/932 970 of per kerende mail. Inkom 6 euro. (WAE)