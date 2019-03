Zebrapaden voorzien van begeleidende ledverlichting Antoon Verbeeck

01 maart 2019

In Berlaar kregen zebrapaden in de Welvaartstraat, de Legrellestraat en de Melkouwensteenweg begeleidende ledverlichting. Het gaat om grondspots op zonne-energie, die automatisch gaan branden als het begint te schemeren. In juni 2018 werd dezelfde verlichting ook al geplaatst bij zebrapaden in de Dorpsstraat en de Kapellebaan. “Omdat de zebrapaden zo beter opvallen, besloten we de grondspots nu ook aan andere zebrapaden te installeren”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Jan Hendrickx (N-VA). “Het gaat telkens om locaties op drukkere banen waar we de zichtbaarheid van de paden willen verhogen.” De spots werden geïnstalleerd aan de zebrapaden in de Welvaarstraat ter hoogte van de verbinding naar sportcentrum Doelvelden, de Legrellestraat aan het woon-zorgcentrum en supermarkt Carrefour en de Melkouwensteenweg aan de terreinen van voetbalclub FC Heikant. Later volgt ook nog de Liersesteenweg aan het kruispunt met de Kapellebaan. “De ledlampen worden naast het pad in de grond verwerkt en werken op zonne-energie. Ze beginnen automatisch te knipperen als het donker wordt. Zo willen we de aandacht van de weggebruikers naar het zebrapad trekken. De knipperende lichten verhogen de oplettendheid en omdat aankomend verkeer de oversteekplaats sneller opmerkt, zal het ook de snelheid aanpassen”, besluit Hendrickx.