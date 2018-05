Woonzorgcentrum Sint-Augustinus 2.0 ingehuldigd 05 mei 2018

Het vernieuwde woonzorgcentrum Sint-Augustinus is gisteren officieel ingehuldigd. "Wij gaan van 68 naar 106 woongelegenheden met vijf plaatsen voor kortverblijf en 74 assistentiewoningen", zegt directeur Jan Van Craenendonck. Het prijskaartje voor nieuwbouw en verbouwingen bedraagt 15 miljoen euro.





Vlaams minister Jo Vandeurzen, bisschop Johan Bonny en burgemeester Horemans hielden feestelijke toespraken en zangkoor Sint-Augustinus zorgde voor de muzikale omlijsting. "De afgelopen twee jaar heeft het woonzorgcentrum een ware metamorfose ondergaan. In een eerste fase is in de tuin een nieuwe vleugel gebouwd. Aansluitend is in de tweede fase het bestaande woonzorgcentrum volledig vernieuwd tot een geïntegreerd geheel met 106 woongelegenheden, vijf plaatsen voor kortverblijf en 74 assistentiewoningen", legt directeur van Craenendonck uit. Door de fikse uitbreiding ging het Woonzorgcentrum van 95 naar 120 personeelsleden. "Hierdoor is onze wachtlijst fel ingekort tot een tiental mensen. Op deze manier zijn wij klaar voor de noden van vandaag en morgen en bieden wij kwalitatieve zorg- en dienstverlening aan voor ouderen in een geborgen omgeving", aldus directeur Van Craenendonck nog. Zondag 6 mei vanaf 14 uur is iedereen van harte welkom om kennis te maken met het vernieuwde woonzorgcentrum en het dagelijkse leven. (WAE)