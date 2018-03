Werken Berlaarssteenweg schieten goed op 08 maart 2018

De grote werken aan de Berlaarsesteenweg schieten volgens burgemeester Walter Horemans (CD&V) goed op. De belangrijke toegangsweg van Kessel naar Berlaar is al sinds 2 augustus 2017 afgesloten voor een dubbelrichtingsfietspad en gescheiden rioleringstelsel.





"De werken schieten goed op. Momenteel zijn ze de grachten aan het aanleggen op grondgebied Nijlen. De verdere planning voor het grondgebied Berlaar ziet er als volgt uit. Deze week nog wordt gestart met het verwijderen van het oude fietspad. Aansluitend worden de nieuwe grachten gegraven. Het gieten van kantstroken in beton gebeurt in de week van 18 maart. Het kruispunt met de Legrellestraat gaat waarschijnlijk dicht eind april, afhankelijk van de werken aan het voet- en fietspad in de Legrellestraat. Het Kruispunt blijft ongeveer 1 maand afgesloten. De aansluiting van het fietspad ter hoogte van Aquafin moet nog ingepland worden. (WAE)