Wandeling neemt je mee langs historische gebouwen en de Nete Antoon Verbeeck

20 februari 2019

14u29 3 Berlaar Wie zin heeft in een wandeling langs enkele historische plaatsen en mooie natuur moet deze zondag in Berlaar zijn. De wandeling loopt zowel door Berlaar als Nijlen, langs onder andere verschillende originele bouwwerken, een bedevaartsoord en de Nete.

Zowel bij de korte als bij de lange afstanden kan je een tussenstop nemen en verpozen in één van de herbergen. Voor de lange afstanden zijn wandelschoenen nuttig omdat je vooral over onverharde wegen wandelt. Het vertrek is voorzien tussen 8 en 15 uur in sporthal ’t Stapveld (Pastorijstraat 62) in Berlaar.

Om deel te nemen betaal je 2 euro. Je kan kiezen tussen een wandeling van 5, 7, 12 of 15 kilometer. De eerste twee wandelingen zijn toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.