Vroegere badkamer- en tegelzaak Steylaerts verdwijnt voor 42 appartementen Antoon Verbeeck

22 november 2018

17u10 3 Berlaar CORES Development wil op de locatie van de voormalig badkamer- en tegelzaak Steylaerts op de Markt van Berlaar een nieuwbouw realiseren. Het gaat om 42 appartementen, verdeeld over drie gebouwen met ondergrondse garage en een groen binnengebied. De oplevering is voor het najaar van 2021.

Om de omwonenden als eerste over de plannen te informeren, organiseerde projectontwikkelaar CORES Development eerder deze week een infomoment met een toelichting van het project. De bouwaanvraag werd in oktober ingediend en momenteel voert de gemeente een openbaar onderzoek in aanloop naar de vergunning. “Het ontwerp van het residentiële woonproject is van de hand van architectenbureau Alaers & Partners en is verdeeld over drie gebouwen met daarin een breed aanbod van een-, twee- en drieslaapkamerappartementen en penthouses. Concreet gaat het om 42 appartementen, 53 parkeerplaatsen en maar liefst 146 fietsstallingen”, zegt Sophie Engels van CORES Development.

“Door de gevel aan de kant van de Ballaarweg open en een stuk naar achter te trekken, creëren we een extra groene buffer rondom, met centraal een mooie gemeenschappelijke binnentuin", vertelt Thomas de Jong van CORES Development. “Deze is zichtbaar vanop de straatkant en zorgt voor licht en ruimte.” Badkamer- en tegelzaak Steylaerts verliet enkele maanden geleden het commerciële pand aan de Markt en trok naar een nieuwbouw in Lier. De eerste afbraakwerken van het pand in Berlaar werden al opgestart. De bouw van de nieuwbouw zal in het begin 2020 starten, de oplevering is voor het najaar van 2021. De verkoop van het project start midden 2019. Voor meer informatie: info@coresdevelopment.be.