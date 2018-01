Voormalig CD&V-schepen Wim Kelber vervangt raadslid John Steurs (SamBa) 02u38 0

Voormalig CD&V-schepen Wim Kelber volgt John Steurs (SamBa) op als gemeenteraadslid. John Steurs van het gelijknamige zakenkantoor en AXA-bankdirecteur neemt een sabbatjaar, hij wordt dit jaar 65. Wim Kelber bekleedde de laatste elf jaar geen mandaat meer. In de jaren 1995 was hij nog schepen voor de CD&V. Gisterenavond (dinsdag) legde hij de eed af als gemeenteraadslid voor SamBa (Samen Berlaar anders).





"Vorige verkiezingen was ik lijsttrekker voor de provincie en de gemeenteraad, ook voor SamBa. Ik zal aan de verkiezingen in het najaar meedoen. Ik heb vroeger met twee verschillende burgemeesters gewerkt en Walter Horemans zal de derde zijn", zegt Wim Kelber.





Hij is commercieel afgevaardigde van medisch materiaal in ziekenhuizen. Wim Kelber is een sociaal ondernemer en vooral gekend als oprichter van dienstenchequeonderneming Extra Time en Domus in de Misstraat in Berlaar. Zijn levenswerk is het kinderdagverblijf Wolkewietje vzw aan de Ballaarweg in Berlaar-Centrum. Verder zorgde hij destijds als schepen van Huisvesting voor de realisatie voor de woonwijk Heikanthof in Berlaar-Heikant en de woonprojecten van de sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen aan de Itegembaan, Brassoi, Welvaartstraat en Balder Dorp. (WAE)