Voorbijganger naar ziekenhuis na hulp bij bluswerken 23 juli 2018

02u26 0

Een man is zaterdagvoormiddag naar het ziekenhuis gebracht nadat hij te veel rook had ingeademd. De man wandelde in de Bosstraat in Berlaar en merkte een autobrand op. Aarzelen deed hij niet en begon meteen mee te helpen om het voertuig, een Mercedes, te blussen. Hij raakte daarbij wat bevangen en werd door een ambulance preventief overgebracht naar het ziekenhuis en kreeg er extra zuurstof toegediend. Hoe de brand is kunnen ontstaan, wordt nog onderzocht. Vermoedelijk ligt een kortsluiting aan de oorzaak. De Mercedes raakte wel ernstig beschadigd aan de motorkap. Hij moest getakeld worden. De auto stond geparkeerd op de oprit van een woning. Uit vrees dat de brand zou overslaan naar de woonst van het slachtoffer, werd het voertuig nog voor de aankomst van de hulpdiensten verplaatst door een buurman. Hij gebruikte daarvoor een tractor. De woning liep geen schade op.





(TVDZM)