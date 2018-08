Veiliger kruispunt Legrellestraat-Grote Markt in stroomversnelling na brand 21 augustus 2018

02u34 0

De aanpassingen om het kruispunt Legrellestraat-Markt in het centrum veiliger te maken, komen in een stroomversnelling terecht. Oorzaak is de grote brand op de hoek waarbij de Kebab Zekos, Argenta, een opslagruimte en een woning in de as werden gelegd. "Argenta is een oud pand en zou sowieso afgebroken worden zodat we ruimte krijgen voor de aanleg van een fietspad", zegt burgemeester Walter Horemans (CD&V).





De verfraaiing en veiligheid van de dorpskern staat in Berlaar al lang op de agenda. "Onze werkgroep is bezig met de herinrichting en de eerste fase omvat de Ballaarweg, Pastorijstraat en kerkomgeving.





Veilig fietspad

Tweede fase is een veilig kruispunt met fietspad aanleggen en daar zou het oude pand Argenta voor gesloopt worden. Dit was reeds eerder besproken met de eigenaar, die op zoek was naar een ander pand. Op deze manier komt er ruimte vrij voor de aanleg van een vernieuwd fietspad. Vermits Argenta door de hevige brand nu gesloopt zal worden, kan er vlugger een comfortabel en veilig kruispunt aangelegd worden. Uiteraard wordt alles eerst met de eigenaars besproken", legt burgemeester Walter Horemans uit. Zowel de eigenaars van de Argentabank als de kebabzaak zijn op zoek naar een ander pand. Bewoners van de twee aanpalende woningen hebben elders onderkomen gevonden. De opruimingswerken van de brand zullen wel een gigantische klus vormen. Tijdens de brand waren hier 60 pompiers en in totaal 90 hulpverleners in de weer. De oorzaak van de brand is nog steeds niet gevonden", zegt burgemeester Walter Horemans nog.





(WAE)