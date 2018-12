Veertiger krijgt vijf jaar effectief voor verkrachting van 13-jarige stiefdochter Tim Van der Zeypen

20 december 2018

12u45 0 Berlaar De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een 46-jarige man veroordeeld tot vijf jaar effectief voor de verkrachting van de 13-jarige dochter van zijn toenmalige vriendin. De moeder diende in 2013 klacht in maar die werd wegens gebrek aan bewijzen geseponeerd. In 2017 diende de vrouw opnieuw klacht in voor dezelfde feiten nadat haar dochter had gezegd wat er destijds was gebeurd.

De feiten speelden zich zo’n vijf jaar geleden af. De man had toen een relatie met de moeder van de dertienjarige. De veertiger zou voor het eerst seks hebben gehad met zijn minderjarige stiefdochter toen ze net dertien jaar oud was geworden. Volgens de advocaat van het slachtoffer wou beklaagde haar leermeester worden. “Om alles achteraf nog erger te maken, stuurde hij zelfs een sms met daarin: gelukkige ontmaagding”, klonk het vorige maand op zitting. Volgens het parket moest het slachtoffer ook meermaals mee naar pornofilms kijken, terwijl de veertiger met zijn handen in haar onderbroek zat. “Soms moesten er ook seksuele handelingen worden gesteld”, zei het parket nog.

De man ontkende de feiten met klem. Volgens zijn verklaringen waren de verklaringen van het slachtoffer gelogen. “Bovendien was het maagdenvlies nog heel”, pleitte de advocate van de 46-jarige man. “Hoe zou het dan in godsnaam kunnen dat mijn cliënt meermaals seks had met het slachtoffer?” De rechters in Mechelen volgden die redenering niet. Het parket vorderde een effectieve celstraf van vijf jaar, de rechtbank sprak diezelfde straf uit.

Aan het slachtoffer tot slot werd een schadevergoeding toegekend van 17.500 euro. “Deze man heeft lange tijd misbruik gemaakt van haar jeugdige leeftijd alsook de moeilijke periode waarin ze zich op het moment van de feiten bevond.” Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet geweten. De man weigerde om overgebracht te worden vanuit de gevangenis naar de rechtbank in Mechelen.