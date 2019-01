Veel rook bij keukenbrand TVDZM

06 januari 2019

10u25 0 Berlaar De hulpdiensten zijn zaterdagavond moeten uitrukken naar de Schoolstraat in Berlaar. Omstreeks 19.00 uur ontstond er een keukenbrand. De brand was snel onder controle maar ging gepaard met heel wat rookhinder.

Het was de bewoner zelf die de brand had opgemerkt. In de keuken had er een broodrooster vuur gevat. De bewoner probeerde het brandje eerst zelf nog te blussen met een brandblusapparaat. “Dit lukte niet volledig”, luidt het bij de hulpdiensten. “De brandweer werd erbij gehaald en moest nablussen.” De brandschade bleef beperkt tot de keuken. Vooral de dampkap en het vuur raakte beschadigd. Wel ging de brand gepaard met een hevige rookontwikkeling. De brandweer moest nog een lange tijd na de bluswerken ventileren. Naast de bewoner was ook zijn dochter thuis op het moment van de brand. Niemand raakte gewond. Ook de kat kon ontkomen. De oorzaak van de brand zal verder onderzocht worden. “Ofwel vatte de broodrooster vuur ofwel stond deze te dicht bij het vuur en stond deze nog op”, besluiten de hulpdiensten.