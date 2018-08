Vader en dochter ijsjesmaker voeren koude oorlog: "Het is genoeg geweest" PAPA WALTER BESCHULDIGT DOCHTER DINA VAN DIEFSTAL NAAM EN SLECHTE IJSJES BERTJE WARSON

02u35 2 Berlaar Bij de familie Michiels zijn de relaties serieus onderkoeld. Vader Walter, die al 24 jaar zijn ijsjeszaak 'IJs Blanca' in Berlaar openhoudt, klaagt de ondermaatse kwaliteit van het ijs van dochter Dina aan, die in Herenthout rondrijdt met crèmekarren onder de naam... 'IJs Blanca'. "Het is genoeg geweest", reageert Walter boos.

Vaders en dochters: ze kunnen de beste vrienden zijn, maar ook elkaars grootste concurrenten, zo blijkt. Dat laatste is helaas het geval bij de familie Michiels, waar papa Walter (62) in een heuse ijsjesoorlog is beland met telg Dina (42). Zoetebekken kennen Walter ongetwijfeld van zijn zaak in Berlaar, IJs Blanca, waar hij al meer dan 24 jaar zijn eigen crème draait. Vier jaar geleden stapte dochter Dina in zijn voetsporen als ambachtelijk ijsjesmaker. Om haar een duwtje in de rug te geven, verkocht hij haar zijn ijscrèmekar.





"Dina zou op zelfstandige basis rondrijden in Herenthout. In het begin verliep alles uitstekend", zegt Walter. "Na amper één maand verkocht ze echter al zeven verschillende smaken ijs van een andere leverancier. Ze koopt zelfs ijs in de groothandel en plakt vervolgens haar eigen etiket op de doos. En dit terwijl wij al decennia lang ons eigen ijs maken met 14 verschillende soorten. Het toppunt? Ze kocht er nog een ijskar bij, ook onder de naam IJs Blanca. Ze gebruikt de naam bovendien in haar nieuwe zaak, dit gaat veel te ver", aldus een boze Walter. "Wij krijgen van klanten te horen dat ons ijs niet meer de kwaliteit is van vroeger. Ik geef haar nog tot 1 september de tijd om een naamsverandering door te voeren. Doet ze dit niet, dan stappen we naar de rechtbank. Het is genoeg geweest."





Geen tijd voor ruzie

We leggen de bekommernissen van Walter voor aan dochter Dina, die eerder laconiek reageert op de koele hetze. "Ach, er zijn twee kanten aan ieder verhaal en ik heb momenteel geen tijd om ruzie te maken. Mijn vader heeft nooit een patent genomen op de naam 'IJs Blanca', en bijgevolg zie ik ook niet in waarom ik die naam niet zou mogen gebruiken. Minderwaardige kwaliteit? Excuseer, ik heb hard gewerkt om mijn diploma Ambachtelijk IJsmaker te behalen en deze zaak uit de grond te stampen. Ik blijf dan ook voortdoen." Op de vraag of ze niet vreest voor de negatieve reclame, volgt een verrassend antwoord. "Vandaag nog kwamen er klanten over de vloer die nieuwsgierig waren naar het ijs waarover zo'n hetze wordt gemaakt. Tja, het is hoe dan ook reclame voor onze zaak."