Twintigtal bewoners geëvacueerd na brand ZWARE BRAND TEISTERT OPSLAPGRUIMTE IN CENTRUM VAN GEMEENTE TIM VAN DER ZEYPEN

16 augustus 2018

02u30 0 Berlaar In het centrum van Berlaar zijn gisteren een twintigtal woningen geëvacueerd. Het gevolg van een zware uitslaande brand in de voormalige discotheek en cinema. De brandweer had uren nodig om de brand onder controle te krijgen.

"Ik was naar televisie aan het kijken toen ik begon op te merken dat er iets mis was", vertelt buurtbewoonster Astrid De Weert. "Het leek alsof de kamer vol rook stond. Ik ben naar buiten gelopen en toen vertelden ze me dat het aan het branden was. Eerst ben ik nog terug naar binnen gegaan, maar even later stond de brandweer hier. Ze vroeg me meteen naar buiten te gaan." Zo'n twintig woningen moesten gisterennamiddag geëvacueerd worden na de brand. Die ontstond omstreeks 15.00 uur in de voormalige discotheek en cinema en inmiddels een loodsruimte achter de huidige Argenta-bank en kebapzaak Zekos in het centrum van Berlaar. "Bij aankomst van de brandweer stond de ruimte in lichterlaaie", zeggen de hulpdiensten.





Geen sinecure

Brandweermannen uit verschillende posten van hulpverleningszone Rivierenland kwamen massaal ter plaatse. Het vuur onder controle krijgen was geen sinecure. Het vuur laaide meermaals op en voor de brandweermannen was het haast een doolhof alvorens ze bij de brand konden geraken. Pas na een lange tijd kreeg de brandweer het vuur pas onder controle. Het moest onder meer enkele gaten in de daken maken. Intussen werden enkele woningen geëvacueerd uit vrees voor rook- en geurhinder. "Ik zat op het terras in de buurt en was iets aan het eten. We merkten de brandweer op die in de richting van onze woning ging. Toen we wilden gaan kijken, mochten we niet meer door. Maar mijn kat zat nog binnen én de venster van mijn woning stond nog open", zegt Leona Vercammen. "Gelukkig is mijn dochter nog naar binnen durven en kunnen lopen. Zij heeft de kat kunnen redden en mijn raam kunnen sluiten."





De schade was in ieder geval aanzienlijk. Drie flats, waaronder twee boven de Argenta-bank en de kebapzaak, liepen aanzienlijke schade op. Een derde flat, boven een naastgelegen kledingwinkel, liep rookschade en geurhinder op. De zaken zelf konden volgens de hulpdiensten wel gevrijwaard worden maar waren niet in de mogelijkheid om woensdagavond te openen. De geëvacueerden werden inmiddels opgevangen in het nabije rusthuis. "We werden hier goed opgevangen", vertellen Astrid en buurvrouw Leona. Tot de brandweer de woningen weer vrijgaf, werden regelmatig CO-metingen uitgevoerd. "Zolang deze niet goed zijn, zullen de bewoners niet mogen terugkeren", vreest noodplanambtenaar Katrien De Konick. Of de bewoners gisteren ook effectief mochten terugkeren, was bij het ter persen gaan niet bekend. Bij de brand raakte als bij wonder niemand gewond.