Twee extra fietsstraten bij start schooljaar 03 september 2018

Berlaar heeft bij de start van het nieuwe schooljaar twee nieuwe fietsstraten ingericht. Het gaat om de De Beerslaan en Lozenhoek, twee belangrijke fietsverbindingen voor schoolkinderen.





De Heistsebaan in Berlaar-Heikant was in 2016 de eerste volwaardige fietsstraat van de gemeente. Auto's mogen er niet sneller dan 30 per uur rijden. Bij de start van het nieuwe schooljaar komen er nu twee fietsstraten bij. "De De Beerslaan vormt een belangrijke fietsverbinding voor schoolgaande jeugd van en naar Bevel. Lozenhoek is dan weer een verbinding voor leerlingen tussen het centrum en Berlaar-Heikant", verduidelijkt burgemeester Walter Horemans (CD&V). "Als gemeentebestuur willen we investeren in goede fietsinfrastructuur, maar in sommige straten is er niet voldoende plaats voor een fietspad. Fietsstraten vormen dan een veilig alternatief", aldus de burgemeester. (WAE)