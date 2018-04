Tiener slaat buurman tweemaal met baseballknuppel 13 april 2018

02u48 0 Berlaar Een negentienjarige uit Berlaar stond terecht voor slagen en verwondingen. Afgelopen zomer sloeg hij zijn buurman na een wijkfeest twee keer met een basebalknuppel.

"Ik was boven aan het studeren voor een examen toen ik mijn vader om hulp hoorde roepen. Ik ben hem ter hulp gekomen omdat mijn buurman hem vasthad bij de keel. Hij zag al helemaal rood", zei de tiener gisteren om zitting. Alleen spraken twee getuigen en de verwondingen zijn verhaal tegen. "Er waren geen wurgsporen bij de vader, maar bij het slachtoffer wel twee bloeduitstortingen ter hoogte van de plaats waar hij sloeg met de knuppel", zei openbaar aanklager Lieselotte Claessens. Zij vond de feiten bijzonder ernstig en eiste een celstraf van zes maanden en 150 euro met probatie-uitstel en kon zich gelijktijdig ook vinden in een werkstraf of een autonome probatie-straf.





Vader helpen





De verdediging betwistte dus de opzettelijke slagen en verwondingen en pleitte dat de jongeman enkel zijn vader kwam helpen. De rechter heeft dus heel wat om over na te denken. Ook op burgerlijk gebied. De buurman kwam namelijk een schadevergoeding vragen van 2.800 euro.





Het vonnis volgt op 16 april. (TVDZM)