Tien bomen in Rameyendreef worden geveld 21 februari 2018

02u24 0 Berlaar In de historische Rameyendreef in Gestel zijn gisteren snoeiwerken gestart. Er worden ook tien bomen geveld. De dreef zal drie weken lang, voor de duur van de werken, niet toegankelijk zijn.

De prachtige Rameyendreef van 700 meter lang telt vooral moeraseiken en zomereiken. Daarnaast staan er ook lindes, een oude knoteik, beuken en acacia's. In de dreef ligt de sprookjesachtige waterburcht 'Hof van Rameyen' en de mooie kapel 'Onze-Lieve-Vrouw Troost der Bedrukten'. "Na onderzoek door een boomverzorger bleek dat heel wat van de 127 bomen dringend een onderhoudsbeurt moeten krijgen. Aangezien de historische dreef een belangrijke fiets- en wandelroute is, hebben Berlaar en Heist-op-den-Berg samen met deskundigen een beheersplan opgesteld. Bij meer dan de helft van de bomen is er wel een verhoogd risico door dood hout, zware takken, bermbeschadiging en holtevorming. Gelukkig kunnen deze risico's door middel van een snoeionderhoud verholpen worden. Tien bomen die geen toekomst meer hebben, worden geveld", zegt Charlotte De Wit van Regionaal Landschap Rivierenland. (WAE)