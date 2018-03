Theater De Zolder speelt De Golf 08 maart 2018

02u37 0

De Zolder speelt het theaterstuk De Golf van Ron Jones. Het is sociaal-politiek geëngageerd, maar met een knipoog. Naar aanleiding van zijn lessen over het nazisme, wordt een jonge leraar geconfronteerd met zijn onmacht om deze problematiek duidelijk te maken aan zijn leerlingen. Tot hij een briljant idee krijgt en zijn leerlingen spelenderwijs de oorlog laat beleven.





Opvoeringen in het Dolhuis, Legrellestraat 39 in Berlaar op 9 en 10 maart om 20 uur, zondag 11 maart om 14.30 uur. (WAE)