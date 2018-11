Tal van activiteiten tijdens Week van de Senior Antoon Verbeeck

14 november 2018



In de derde week van november organiseert de Vlaamse Ouderenraad traditiegetrouw de Week van de Senior. In Berlaar kunnen de 55-plussers deelnemen aan een open seniorenraad, infosessies, een filmnamiddag en een feestje. De eerste activiteit, een infosessie over smartphones, is op zondag 18 november met een infosessie over smartphones. Op vrijdag 23 november staat er, net als vorig jaar, een filmnamiddag op het programma en op zondag 25 november is er de traditionele plusparty. De laatste twee activiteiten bestaan uit een infosessie over bewegen en een open seniorenraad.

Meer info: www.berlaar.be/week-van-de-senior