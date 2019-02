Studiebureau stelt minder wooneenheden rond kerk voor Antoon Verbeeck

20 februari 2019

14u10 1 Berlaar Het studiebureau Stramien stelde op dinsdagavond de stedenbouwkundige krijtlijnen voor de woonprojecten op de kloostersite en de voormalige site van Steylaerts voor. De visie van het bureau is om minder wooneenheden te bouwen en meer oog te hebben voor het dorpskarakter.

Stramien werd door het gemeentebestuur ingeschakeld en onderzocht de laatste weken de ontwikkelingsmogelijkheden in de kerkomgeving van Berlaar. In haar studie focust het zich op twee dossiers: de bouwprojecten op de kloostersite en de Steylaertssite.

“Het klooster vormt samen met de kerk, de pastorie en de scholen het dorpsgezicht. Wij zijn geen voorstander van het platleggen van het volledige gebouw, zoals in de huidige bouwplannen staat, wél zijn we voor een combinatie van oud-nieuw. Wij stellen voor om de kloostervleugel aan de straatkant te behouden, en eventueel om te vormen tot een vijftal dorpswoningen. De kapel lijkt ons dan weer geschikt voor een herbestemming met publieke invulling”, zegt architect Bart Verheyen van Stramien.

Dichtbij markt

Voor de kloostersite bepaalde Stramien een bovengrens van 60 woningen, 13 minder dan dat men op de site wil bouwen. Voor de Steylaertssite brengt Stramien het aantal wooneenheden van 42 naar 30. “De site sluit aan op de markt, waar er kleinschalige bewoning is. Ons voorstel is om de wooneenheden op de site dan ook op de juiste schaal te maken, zodat het in de omgeving past. In onze studie spreken we van twee bouwlagen aan de straatkant met een hellend dak.”

De studie van Stramien is al in handen van het schepencollege, dat nog wel gebonden is aan de huidige procedures van de bouwprojecten. Welke impact het zal hebben op het oordeel van het college is nog onduidelijk.

De presentatie van de studie is terug te vinden via de gemeentelijke website.