Studenten willen in bibliotheek studeren 23 mei 2018

Studenten van Jong Groen Pallieterland, de ecologische jongerenbeweging die Berlaar, Lier, Heist-op-den-Berg en Nijlen omvat, vragen aan het gemeentebestuur van Berlaar om de bibliotheek open te stellen voor studenten tijdens de blok. "Ik ben er voor maar weet niet of dit nog voor dit schooljaar haalbaar is", zegt bibliothecaris Gert Maris. Burgemeester Walter Horemans (CD&V) steunt dit studeerproject. "Studenten moeten kunnen studeren in onze bib want dit is een positief gegeven", reageert hij. "Heel wat jeugdverenigingen in Berlaar, waaronder jeugdhuis Den Bokal voorzien nu al voor eigen kring een plek om in groep te studeren", stelt Brend Van Ransbeeck, voorzitter van Jong Groen Pallieterland. (WAE)