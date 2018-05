Stemmen kan ook in twee woonzorgcentra 12 mei 2018

Mensen die in de twee woonzorgcentra van Berlaar wonen, kunnen ook daar stemmen. "Naast de twee officiële en traditionele kieslokalen, de school op de heikant en de sporthal in het centrum, voorzien we kiesbureaus in de twee rustoorden Sint- Augustinus en het Kloosterhof. Ook buurtbewoners van aanpalende straten kunnen daar hun stem uitbrengen. In het verleden lieten ouderen veel doktersbriefjes binnenbrengen omdat het stemmen voor hen te moeilijk was. Nu kunnen ze stemmen in hun eigen vertrouwde omgeving", zegt burgemeester Walter Horemans.





(WAE)