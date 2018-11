Sporthal wordt opnieuw speelparadijs Antoon Verbeeck

12 november 2018

11u41 0

Sporthal ’t Stapveld wordt op zondag 9 december omgetoverd tot een speelparadijs. De dienst Vrije Tijd organiseert dan weer een kleuterinstuif. Alle kleuters kunnen zich er tussen 14.30 en 16.30 uur komen uitleven. “Springkastelen, bouwdozen, fietsjes, steps, wesco-blokken, … De sporthal wordt omgebouwd tot een speelparadijs. Kleuters kunnen er samen met hun ouders op ontdekkingsreis komen. De ouders zijn verplicht om met sportschoeisel of blootsvoets de sporthal te betreden. De kleuters dragen best gymschoenen die makkelijk aan- en uitgaan”, klinkt het. De activiteit is geschikt voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar. De deelnameprijs bedraagt 4 euro.