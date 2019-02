Spooroverweg Stationsstraat-Misstraat krijgt geluiddempende bovenbekleding Antoon Verbeeck

25 februari 2019

De spooroverweg Stationsstraat-Misstraat krijgt begin volgende maand een nieuwe bovenbekleding. Infrabel zal de werken uitvoeren van 8 tot en met 23 maart. Concreet krijgt de overweg een onderhoudsvriendelijke, geluiddempende en rubberen bovenbekleding. “Door werken aan de bovenbekleding is de spooroverweg van Berlaar-Station vanaf vrijdag 8 maart twee weken afgesloten voor het verkeer. Tijdens het eerste weekend van de werken, op 9 en 10 maart, is bovendien het treinverkeer onderbroken en rijden er geen treinen tussen Berlaar en Melkouwen”, klinkt het bij de gemeente. Voor gemotoriseerd verkeer is er een omleiding voorzien via de Liersesteenweg, de ring van Lier en de N10. Voetgangers en fietsers kunnen op weekdagen wel de overweg oversteken. Maar omdat er tijdens beide weekends ingrijpende werken plaatsvinden, moeten ze op 9, 10, 16 en 17 maart ook een omleiding volgen. Voor meer info over deze werken kan je terecht bij de NMBS via www.b-rail.be.

