Speelterrein Kriebels wordt openbare speeltuin 14 april 2018

Het gemeentebestuur creëert een nieuwe speelruimte in de verkaveling Balderdorp en vormt het terrein van Speelplein Kriebels in de Ballaarweg om tot een openbaar en natuurlijk speelterrein.





Tijdens de zomermaanden kunnen Berlaarse jongeren al verscheidene jaren terecht bij Speelplein Kriebels. "Maar tijdens de andere maanden wordt het nauwelijks gebruikt", zegt jeugdschepen Suzy Put. "Daarom stellen we het plein voortaan van september tot juni open voor alle kinderen."





"Woensdag organiseren we er de Buitenspeeldag en daarna blijft de poort open tot eind juni en mag er elke dag van zonsopgang tot zonsondergang gespeeld worden. In het najaar worden alle speeltoestellen weggehaald en worden er nieuwe speeltoestellen geïnstalleerd", zegt schepen Suzy Put.





In Balderdorp, het woonproject tussen Smidstraat en warenhuis Lidl, wordt de openbare ruimte ook met speeltoestellen ingevuld. Er is ruimte voorzien voor de allerkleinsten en al wat grotere kinderen. Ook hier wordt er gekozen voor natuurlijk spelen. De aanleg van deze nieuwe speelruimte zou bij de start van de zomer afgerond moeten zijn. (WAE)