Sint-Pieterskerk sluit twee jaar voor vernieuwingswerken Meer dan 3,5 miljoen euro voor opwaardering kerk centrum Antoon Verbeeck

08 januari 2019

16u51 0 Berlaar De Sint-Pieterskerk in hartje Berlaar wordt vanaf deze maand grondig onder handen genomen. Onder andere de verschillende daken, de glasramen en muren van de kerk worden gerestaureerd. De werken, die meer dan 3 miljoen euro kosten, zouden zo’n twee jaar duren.

De aannemer zal deze maand gebruiken om alle nodige stellingen rond de Sint-Pieterskerk te plaatsen, en dat zullen er heel wat zijn. In februari gaan de werken aan de kerk van start. “Aangetast hout wordt verwijderd en vervangen en de toren van de kerk wordt eveneens onder handen genomen”, legt schepen van Patrimonium Jan Hendrickx (N-VA) uit. “Alle daken van de kerk worden vernieuwd. De Sint-Pieterskerk is een complex gebouw met verschillende dakniveaus. De restauratie van de daken zal dus wel wat tijd in beslag nemen Daarnaast wordt ook de bepleistering gereinigd en worden de glasramen gerestaureerd. De werken zouden twee jaar in beslag nemen.”

“Het restauratiedossier van de Sint-Pieterskerk sleept al vele jaren aan. De laatste jaren hebben we met het gemeentebestuur een tandje bijgestoken. Zo zijn we bijvoorbeeld op het kabinet van de bevoegde minister de hoogdringendheid van het dossier gaan benadrukken en hebben we op vraag van het kabinet in 2017 een kerkenbeleidsplan opgemaakt, dat later bij ons subsidiedossier werd toegevoegd. In september vorig jaar kwam dan toch het goede nieuws: Vlaanderen heeft 1.823.923 euro veil voor de restauratie van onze kerk. Wij zijn daar uiteraard zeer tevreden mee.” Maar de Vlaamse subsidie dekt niet alle kosten. In totaal moet er meer dan 3,5 miljoen op de tafel worden gelegd om de kerk opnieuw te laten schitteren. “Als gemeente betalen wij 1.500.000 euro voor de restauratiewerken. Ook kerkfabriek Sint-Pieter doet een financiële inspanning en zal 240.000 euro betalen”

De laatste viering voor de werken in de Sint-Pieterskerk vindt plaats op zondag 27 januari om 11 uur. Rest nog de vraag waar de kerkgangers naartoe moeten tijdens de werken. “Uiteraard zal de kerk tijdens de werken gesloten zijn. Dat betekent dus dat er gedurende twee jaar geen vieringen kunnen plaatsvinden. De kerkfabriek heeft daarom besloten om tijdelijk voor begrafenissen en jeugdvieringen uit te wijken naar de kerk van Berlaar-Heikant. Voor de gewone vieringen zouden kerkgangers naar de Sint-Lambertuskerk in Gestel kunnen. Persoonlijk denk ik dat deze charmante kerk mogelijks te klein zal zijn. Aangezien ook heel wat kerkgangers uit Itegem, Kessel en Lier in Gestel misvieringen bijwonen. De toekomst zal uitwijzen of de Sint-Lambertuskerk al deze mensen kan opvangen.” Wie nog vragen heeft over de praktische organisatie van de vieringen kan steeds contact opnemen met het parochiesecretariaat in ontmoetingscentrum Ballaer, Markt 27.